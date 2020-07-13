Амурчанка стала победительницей «антикризисного» конкурса

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Эксперты определили 78 победителей открытого конкурса «Школа филантропии». Всего в первом конкурсном цикле было подано 562 заявки из 75 регионов страны, сообщает ресурсный центр НКО.

Среди них была и благовещенка Анна Котельникова. Она вышла с инициативой открытия благотворительного магазина. По проекту, в торговых центрах Благовещенска поставят контейнеры по сбору вещей, куда каждый желающий сможет положить одежду, обувь, полотенца. После этого, товар сортируется и «пристраивается»: часть идёт на реализацию в магазине, где цена на них устанавливается не выше 500 рублей, часть на благотворительные акции в социальные учреждения, часть — в приюты для животных. Средства от реализации вещей будут направляться так же на благотворительность.

Напомним, всего в первом конкурсном цикле «антикризисного» конкурса «Школа филантропии» Фонда Потанина было подано более 500 заявок. Сейчас идет прием заявок на второй цикл. Подать заявку на него можно с 5 июля по 5 августа.

Конкурс проходит в трех номинациях: для инициативных групп – «Личные практики», для НКО – «Точки роста», для инфраструктурных некоммерческих организаций, которые ведут собственные программы по поддержке общественных инициатив – «Системный эффект», максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей.