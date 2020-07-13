Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:24 0

Амурчанка стала победительницей «антикризисного» конкурса

Амурчанка стала победительницей «антикризисного» конкурса
Фото: nko28.ru

Эксперты определили 78 победителей открытого конкурса «Школа филантропии». Всего в первом конкурсном цикле было подано 562 заявки из 75 регионов страны, сообщает ресурсный центр НКО.

Среди них была и благовещенка Анна Котельникова. Она вышла с инициативой открытия благотворительного магазина. По проекту, в торговых центрах Благовещенска поставят контейнеры по сбору вещей, куда каждый желающий сможет положить одежду, обувь, полотенца. После этого, товар сортируется и «пристраивается»: часть идёт на реализацию в магазине, где цена на них устанавливается не выше 500 рублей, часть на благотворительные акции в социальные учреждения, часть — в приюты для животных. Средства от реализации вещей будут направляться так же на благотворительность.

Напомним, всего в первом конкурсном цикле «антикризисного» конкурса «Школа филантропии» Фонда Потанина было подано более 500 заявок. Сейчас идет прием заявок на второй цикл. Подать заявку на него можно с 5 июля по 5 августа.

Конкурс проходит в трех номинациях: для инициативных групп – «Личные практики», для НКО – «Точки роста», для инфраструктурных некоммерческих организаций, которые ведут собственные программы по поддержке общественных инициатив – «Системный эффект», максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей.

Просмотров всего: 69

#жизнь

распечатать


Общество 1

20-летняя амурчанка получила награду за спасение утопающего мужчины
Эксклюзив

Однополчанину легендарного Ковпака ремонтируют квартиру в Благовещенске
Общество 1

Амурские общественники борются с насилием в семье
Эксклюзив 17

Жара в Благовещенске: как спастись от зноя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь