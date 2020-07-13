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сегодня, 17:03 0

Четверть россиян попали в группу риска хищения с карт

Четверть россиян попали в группу риска хищения с карт
Фото: pixabay.com

Каждый четвертый держатель банковских карт в России находится в группе риска и может стать жертвой мошенников. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование НАФИ, 27 % владельцев карт готовы раскрыть посторонним трехзначный код безопасности и срок действия карты. С попытками мошенничества в том или ином виде столкнулось чуть меньше трети владельцев карт.

Согласно опросу, 31 % респондентов сталкивались с мошенничеством. В результате лишь 4 % понесли финансовые потери. Остальные не поддались на уловки звонивших.

Чаще других атакам подвергались жители Москвы и Санкт-Петербурга (37 % против 31 % в среднем по стране), россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35 %), люди, занимающие руководящие посты (41 %). Реже о попытках мошенничества сообщали люди старшего возраста (26 %).

Только 10 % россиян знают, какие данные можно сообщить сотруднику банка: номер карты, имя и фамилию держателя. 63% опрошенных не готовы передавать никакие данные с карт по телефону. 27 % россиян могут сообщить сотрудникам банка срок действия карты, трехзначный код безопасности с обратной стороны и код из СМС-сообщения, которые раскрывать нельзя.

Наиболее осведомленными в вопросе оказались молодые люди в возрасте 18–24 лет — 16 % знают, какие данные можно сообщить, а какие нет. Но люди этого же возраста оказались и самыми доверчивыми: 34 % могут сообщить конфиденциальные данные против 27 % в среднем. Люди старше 60 лет чаще других считают, что никакие данные передавать нельзя: среди представителей этой группы таких 72 %, а в среднем — 63 %.

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#экономика

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