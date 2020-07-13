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сегодня, 16:54 1

20-летняя амурчанка получила награду за спасение утопающего мужчины

20-летняя амурчанка получила награду за спасение утопающего мужчины
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Девятнадцатилетняя девушка Алёна Комарова, студентка Амурского государственного университета получила нагрудный знак «Горячее сердце» за то, что в одиночку вытащила из воды взрослого мужчину. Напомним, что случай произошёл год назад, но награда за спасение утопающего нашла своего обладателя только сейчас.

Прошлым летом в парке «Дружба» Алёна подрабатывала продавцом мороженого. Обычный рабочий день не предвещал беды. Но вдруг девушка услышала крик сотрудников парка, которые громко обсуждали происходящее. Тонущий мужчина пытался выплыть на берег, но у него никак не получалось.

— Его голова начала скрываться под водой. Тогда-то и стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля, — рассказала Алёна.

Амурчанка не раздумывая бросилась спасать утопающего.

— А как тут можно думать, когда человек уже тонет? Честно говоря, из присутствовавших были только пожилые бабушки и отец с ребёнком в коляске, — поделилась спасительница.

Пострадавший мужчина в несколько раз был тяжелее молодой девушки, но из-за эмоций и адреналина она даже не придала этому значения.

— Мой вес 45 килограммов, его вес килограммов 80. Но в воде немного легче в плане соотношений веса, — вспоминает Алёна.

Когда утопающий оказался на берегу, он уже начал синеть. На место происшествия к этому моменту прибыли спасатели. Оперативная помощь помогла сохранить жизнь пострадавшему.

Отважная девушка никогда не занималась профессиональным плаванием, но два года ходила в бассейн для поддержания своего здоровья. И в результате не только улучшила физическую подготовку, но и спасла жизнь человека, честно заслужив свою награду.

— Есть люди, которые вызывают восхищение, вы относитесь к такой категории, — вручая девушке награду, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

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#жизнь #областная власть

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Комментарии
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  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    8 минут назад

    Молодец девушка. Странно что мой отзыв первый. Уже час висит сообщение. Видимо электорат только на ковид и фургала возбуждается.

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