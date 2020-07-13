Однополчанину легендарного Ковпака ремонтируют квартиру в Благовещенске

Фото: amur.info

Жителю Благовещенска Игнатию Тихоновичу Басалаю бесплатно ремонтируют квартиру. Ремонтные работы ведутся так, чтобы как можно меньше беспокоить ветерана. Днём, с 13 до 15 часов, работники оставляют время для сна почётного жильца квартиры, в это время проводят лёгкие, нешумные работы. Корреспондент «Амур.Инфо» побывала у ветерана, оценила ремонт, но разговор со старым фронтовиком увлёк гораздо больше.

Сейчас Игнатию Тихоновичу уже 93 года, родом он из Беларуси, Брестской области. Там и застала война. Ушёл в партизаны совсем молодым — в 16 лет. Попал в подчинение сначала к Александру Сабурову, который 19 октября возглавил партизанский отряд в селе Подлесное. 26 марта 1942 в селе Красная Слобода Орловской области Сабуров возглавил объединение из шести партизанских отрядов. Спустя некоторое время Игнатию Тихоновичу довелось перейти под командование легендарного Сидора Ковпака. Того самого легендарного дважды Героя Советского Союза, гения скрытного перемещения партизан.

В конце 1944 года Игнатий Тихонович попал в 46 противотанковую истребительную артиллерию. С ней и прошёл до конца войны в 33 полку под руководством полковника Знаменского и начальника штаба майора Махракова.

— Первые дни войны были жутковаты, сначала боялся. А как пару раз сходил в бой: штурмовики летят, танки идут, пехота, артиллерия грохочет, тут уже стало нечего бояться. Прожил сегодня и слава богу, проживу и завтра. Что сильнее танков на войне? Правильно, артиллерия! Били фашистов тысячами, тут уж кто кого, тот и выживет, — говорит Игнатий Тихонович.

В 1944 году при штурме Кёнигсберга получил ранение в живот осколком снаряда. Еле выкарабкался, врачи постарались, остался жив. Когда вернулся из госпиталя, продолжил воевать и встретил победу под Берлином. Затем воевал с Японцами на Дальнем Востоке в составе Забайкальского фронта Красной Армии.

У Игнатия Тихоновича есть множество медалей за время войны, а самый любимый — Орден Отечественной войны первой степени.

— В войну жили так: если сегодня не убили, значит завтра убьют. Завтра не убьют, значит послезавтра могут, поэтому шли и никого, ничего не боялись, - делится с нами ветеран. Если где-то чего лучше сделал, тогда и наградили, — Игнатий Тихонович показывает свой военный мундир, увешанный орденами.

После войны Игнатий Басалай демобилизовался и остался в Белогорске, жил и работал там на железной дороге помощником машиниста и слесарем. Там же познакомился со своей будущей женой – Анной. Через несколько лет, в 1960 году, у них с женой родилась дочь.



Через некоторое время Игнатий Тихонович решил переехать к брату в Кишенёв. Со своей дружной семьёй он прожил там 20 лет. Работал в коммунальном хозяйстве заместителем начальника управления ЖКХ. Там же вышел на пенсию. А когда в Молдавии началось восстание, решил вернуться с семьёй обратно на Дальний Восток, в Благовещенск. Приехал в Приамурье 28 сентября 1988 года и с тех пор осел здесь.

На руках Игнатия Тихоновича красуются татуировка девушки и надпись:

— А это просто делать нечего дураку было, — смеётся фронтовик. — Слова любви на левой руке наколол в день свадьбы со своей ненаглядной женой.

Сейчас ветеран живет один. Дочка умерла в 2010-ом году, а жену похоронил совсем недавно, 7 марта этого года. Но Игнатий Тихонович не теряет силы духа со времен войны.

В год 75-летия Победы ветерана планировали отправить в Москву на парад, врачи разрешили, но помешал коварный вирус.

В этой трёхкомнатной квартире в центре Благовещенска Игнатий Тихонович прожил с семьёй с самого их приезда на Дальний Восток. По словам ветерана, кухня стояла без ремонта около 20-ти лет. И такой подарок, как ремонт в квартире — весьма кстати.

Работы идут полным ходом под личным руководством начальника подрядной компании Сергея Беляева. Компания разделила ремонтные работы на несколько этапов для того, чтобы не беспокоить ветерана.

— Если делать все и сразу, будет стоять пыль столбом. Поэтому делаем по чуть-чуть, заботимся о здоровье дедушки, — говорит подрядчик.

Сейчас в квартире Игнатия Тихоновича ремонтируют кухню, на очереди санузел и установка межкомнатных дверей. Каждый этап работы подрядчик подтверждает фотографиями. Для начала специалисты чистят стены до бетона, штукатурят их, выравнивают под обои. Также рабочие отрегулируют металлопластиковые окна, после чего подрядчик займется заменой радиатора отопления на более современный. В план работ также входит не только переборка канализации, но и замена электропроводки и завершающий этап — «косметика».

Напомним, власти Приамурья в 2020 году выделили из областного бюджета 41,1 миллиона рублей. На эти средства будут отремонтированы квартиры и дома 465 ветеранов — в благодарность за Победу, в знак глубокого уважения.