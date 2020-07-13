Амурские общественники борются с насилием в семье

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В Амурской области заработал проект «Насилие в семье: выявление, перенаправление, помощь». Он является продолжением проекта «Мир и согласие в каждой семье», реализованного в 2018 году. Оба проекта инициировала амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Активисты уже начали проводить исследования, чтобы выявить причины семейного насилия и барьеры взаимодействия между жертвами, правоохранительными органами и социальными учреждениями. В дальнейшем будут проходить семинары для студентов юридического факультета АмГУ, а также конкурс работ «Анализ законодательства по проблеме домашнего насилия».

– В ходе проекта запланированы тренинги и семинары для сотрудников полиции по особенностям работы и способам взаимодействия с людьми, пострадавшими от домашнего насилия. Для них будет разработано информационно-методическое пособие. Продолжится работа со специалистами социальных учреждений, в том числе с консультантами телефона доверия. Для них планируется цикл мероприятий, направленных на обучение методам выявления, перенаправления и оказания помощи жертвам домашнего насилия, – рассказала председатель молодёжной организации «Пульс» Лариса Фокина.

Со второго этапа проекта начнется работа по оказанию юридической и психологической помощи лицам, пострадавшим от различных форм домашнего насилия.

Проект «Насилие в семье: выявление, перенаправление, помощь» победил в конкурсе Фонда президентских грантов, на его реализацию амурчане получили 2,9 миллионов рублей. Общая сумма проекта составила 3,6 миллионов рублей. Президентские гранты на реализацию своих проектов амурская областная общественная молодёжная организация «Пульс» выигрывает четыре года подряд.

Напомним, в конкурсе фонда президентских грантов 2020 года от Приамурья поучаствовали 40 проектов, 10 из которых победили и получили грантовую поддержку. Их тематика разнообразная: пропаганда здорового образа жизни, работа с детьми с ОВЗ, организация творческого фестиваля, сохранение исторической памяти.