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сегодня, 16:02 2

Ремонт коллектора на улице Кузнечной в Благовещенске начнётся после конкурсных процедур

Ремонт коллектора на улице Кузнечной в Благовещенске начнётся после конкурсных процедур
Фото: пресс-служба АКС

На улице Кузнечной в Благовещенске для восстановления работы канализационного коллектора коммунальщикам предстоит заменить участок трубы диаметром полтора метра. Во время июньского ливня, из-за большого объёма воды, магистраль изломалась, сообщает пресс-служба «АКС».

— К сожалению, большинство горожан, заметивших провал, считают, что это яма и её можно просто засыпать. Авторитетно заявляем, простой засыпкой грунтом, здесь не обойтись. Необходимо устранять причину провала – менять участок коллектора. Этим мы и займёмся. Сейчас ведётся глобальная подготовка к проведению работ, — рассказал главный управляющий директор ООО «АКС» Константин Куликовский.

Для замены участка трубы и восстановления дорожного покрытия необходимо закупить материалы. На этой неделе будут объявлены конкурсные процедуры. До этого специалисты обследовали поврежденный участок, составили ведомости объёмов работ, рассчитали локальные сметы, определили возможные источники финансирования. Сейчас канализационная сеть работает в нормальном режиме, повреждённый участок оперативно локализован.

В «АКС» отмечают, что существующая инфраструктура коммунального комплекса Благовещенска по ряду показателей не отвечает современному уровню и потребностям населения города. Большая часть эксплуатируемых сетей была построена в период 1960-1980 годов. Участок, на котором обнаружен дефект, эксплуатируется с 1978 года.

Благовещенск нуждается в улучшении, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе — с учетом последствий чрезвычайных ситуаций.

Специалисты «АКС» разработали проект инвестиционной программы на 2021-2025 годы. Он уже подписан мэром города Благовещенска, но ещё не до конца согласован.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад



    Благовещенск нуждается в улучшении, реконструкции и модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе



    .....в том числе загляните в свои ведомости тарифов. которые в Москве утверждаете и по которым население платит, и там увидите, что в тарифе все эти модернизации, замены и перекладки уже заложены.

    а если существующий мэр подписал перекладку сетей в год менее чем 20-30 км... ну тогда извините .... с каждым годом будет всё хуже и хуже, пока наконец у систем сальдо на ремонты не превысит бульдо по сборам .... тогда все отчалят, оставив городу хлам.

    но... я думаю новый мэр уже всё это и так знает, каку свинью ему подкладываю в "программе на 2021-2025 годы"? Население то будет ему в "заслугу " ставить.

    потому пока не утверждено, можно пустить это дело взад)

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

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