Названы фамилии возможных преемников Фургала
Сергея Фургала, арестованного на прошлой неделе, могут освободить от должности в ближайшем будущем. Как пишет газета «Коммерсантъ», уже есть пять претендентов на кресло исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Источники «Ъ» считают, что решение об отставке Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на следующей неделе. Эксперты считают, что Кремль может отложить решение, чтобы найти того человека, который сможет погасить протестные настроения в регионе.
Собеседники «Коммерсанта» называют пять фамилий потенциальных преемников Фургала. Среди них глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв, замполпред президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампреда правительства региона Андрей Базилевский.
По закону, в случае досрочной отставки губернатора после 1 июля выборы главы региона переносятся на следующий год. Таким образом выборы губернатора Хабаровского края в любом случае пройдут уже в 2021 году.
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