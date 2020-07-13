Названы фамилии возможных преемников Фургала

Фото: следственный комитет Российской Федерации

Источники «Ъ» считают, что решение об отставке Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на следующей неделе. Эксперты считают, что Кремль может отложить решение, чтобы найти того человека, который сможет погасить протестные настроения в регионе.



Собеседники «Коммерсанта» называют пять фамилий потенциальных преемников Фургала. Среди них глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв, замполпред президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампреда правительства региона Андрей Базилевский.



По закону, в случае досрочной отставки губернатора после 1 июля выборы главы региона переносятся на следующий год. Таким образом выборы губернатора Хабаровского края в любом случае пройдут уже в 2021 году.