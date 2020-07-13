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13июля
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сегодня, 15:54 16

Названы фамилии возможных преемников Фургала

Названы фамилии возможных преемников Фургала
Фото: следственный комитет Российской Федерации

Сергея Фургала, арестованного на прошлой неделе, могут освободить от должности в ближайшем будущем. Как пишет газета «Коммерсантъ», уже есть пять претендентов на кресло исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

Источники «Ъ» считают, что решение об отставке Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на следующей неделе. Эксперты считают, что Кремль может отложить решение, чтобы найти того человека, который сможет погасить протестные настроения в регионе.

Собеседники «Коммерсанта» называют пять фамилий потенциальных преемников Фургала. Среди них глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв, замполпред президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампреда правительства региона Андрей Базилевский.

По закону, в случае досрочной отставки губернатора после 1 июля выборы главы региона переносятся на следующий год. Таким образом выборы губернатора Хабаровского края в любом случае пройдут уже в 2021 году.

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#губернатор #Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    ааааа что за бред)когда это уже закончится

  • mm_Art Mk

    mm_Art Mk
    1 час назад

    в книгах по истории намекают что никогда!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А что значит выборы пройдут?

    Губернаторов разве не президент назначает?

    Или я отстал от жизни?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Сохраним:

    пять фамилий потенциальных преемников Фургала.

    Среди них глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк,

    председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв,

    замполпред президента в ДФО Григорий Куранов,

    заместитель Фургала Юрий Золочевский

    и экс-зампреда правительства региона Андрей Базилевский.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Может Козлова уже губернатором Хабаровского края уже?

    Бодрячком?

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Что то ВВП молчит по этому поводу. Для кого то есть срок давности.... Кто угоден под домашним арестом, в дальнейшем под них амнистия. Весь Хабаровск гудит - а им на народ нас...ь. по телеку одно словоблудие... И как у Крылова "Кукушка хвалит Соловья".....т.е главного - подчиненными....

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    TуманА что значит выборы пройдут?

    Губернаторов разве не президент назначает?

    Или я отстал от жизни?


    Да всего на 9 лет)) С пятого по одиннадцатый год да, назначались

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ну и кто ж тогда Васю выбрал?

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    TуманНу и кто ж тогда Васю выбрал?


    Ой не могу) 9 сентября 2018 года в единый день голосования те, кто на выборы ходил.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Президент назначает и.о. А потом выборы типа народные. Но в Хабаровском крае сейчас минимум как на год назначат ,,угодного,,,ко двору.

  • Ramon Mercader

    Ramon Mercader
    1 час назад

    Tуман

    Ну и кто ж тогда Васю выбрал?



    Во интересный вопрос - а кто действительно? Не царь ли сподобился, заслав интерес "Сибура" стеречь, дабы китайским братьям и другу Си поскорей и побольше "газануть"? Какие тут на хрен выборы. Заодно и губернию посторожит...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    TуманНу и кто ж тогда Васю выбрал?


    Так-то да, Вова поставил Васю на всё лето перед этим ВРИО. Ну как потом такого душечку-красавчика не выбрать? Но формально - народный избранник

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Да надо эту дурь, с выборами губернаторов, заканчивать. Тогда и не будет непредвиденных ситуаций, типа как в Хабаровске. Это ж просто крах Управления Внутренней Политики Администрации Президента. Кто там у него внутренней политикой занимается? Вот, накосячили.

  • Ян80

    Ян80
    1 час назад

    РУССИЧ

    Президент назначает и.о. А потом выборы типа народные. Но в Хабаровском крае сейчас минимум как на год назначат ,,угодного,,,ко двору.



    Я думаю, что не случайно Фургала арестовали уже после 1 июля. Выборы тогда назначаются только на следующий год.

    За год в Хабаровском крае политическую поляну добросовестно зачистят. Сомневаюсь что кто то из оппозиции осмелится выставить свою кандидатуру на следующих выборах, даже при гарантии победы на них. По стопам Фургала , я думаю, никто пойти не захочет. Хотя понятно, что победа любого из соратников Фургала будет обеспечена высокой явкой протестующих хабаровчан

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    ямщикДа надо эту дурь, с выборами губернаторов, заканчивать


    Да точно. А то играют в демократические игрульки. Только бабки лишние на выборы тратят

  • uslon

    uslon
    23 минуты назад

    Гортензия28

    ямщик

    Да надо эту дурь, с выборами губернаторов, заканчивать



    Да точно. А то играют в демократические игрульки. Только бабки лишние на выборы тратят


    А бабки куда ходить будут?

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