В Приамурье выявлено 46 новых заражений COVID-19

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В Амурской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в половине случаев вирус вызвал у пациентов пневмонию.



В Благовещенске зарегистрировано 22новых заражения, в Свободном – 12, в Завитинском районе — два, и по одному новому случаю в Тынде, Прогрессе, Благовещенском, Бурейском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском и Сковородинском районах.



С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 143 случаев COVID-2019. 968 человек выписаны из стационара с выздоровлением.



1 378 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции по месту жительства находятся 1 464 человек.