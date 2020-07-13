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13июля
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сегодня, 15:15 1

В Приамурье выявлено 46 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявлено 46 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в половине случаев вирус вызвал у пациентов пневмонию.

В Благовещенске зарегистрировано 22новых заражения, в Свободном – 12, в Завитинском районе — два, и по одному новому случаю в Тынде, Прогрессе, Благовещенском, Бурейском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском и Сковородинском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 2 143 случаев COVID-2019. 968 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

1 378 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции по месту жительства находятся 1 464 человек.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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  • Базель

    Базель
    25 минут назад

    сходили на голосование-принесли подарки

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