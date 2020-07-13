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13июля
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сегодня, 14:56 3

В Первомайском парке открывается инклюзивная площадка

В Первомайском парке открывается инклюзивная площадка
Фото: благовещенск.рф

В амурской столице установили игровую площадку с немецким оборудованием, предназначенным для особенных детей, сообщает пресс-служба городской администрации. Это стало возможным благодаря программе «Игра со смыслом» фонда «Обнажённые сердца», которым руководит российская модель и филантроп Наталья Водянова.

Благовещенск получил девять миллионов рублей на установку инклюзивной площадки. Но установить её на территории отделения восстановительного лечения для детей Детской городской клинической больницы, как планировалось изначально, нельзя – на этом земельном участке запланировано строительство других объектов.

Подготовительные работы в Первомайском парке началась летом прошлого года. За счёт средств городского бюджета и социального партнёра проекта в парке подготовили три площадки. Они разместились на площади 3 800 квадратных метров.

Кроме того, больше 1 миллиона выделила администрация Благовещенска на покупку и установку туалетов, около 350 тысяч – на освещение в парке. В нем также установят комнату матери и ребенка.

Оборудование для уникальной детской игровой площадки начали устанавливать в конце сентября. В настоящее время все работы по проекту завершены. В Первомайском парке расположились три игровые зоны для детей в возрасте от года до 12 лет.


Первая зона с большой песочницей и игровыми модулями рассчитана на детей до 6 лет. Вторая представляет собой верёвочный парк, а третья – комплекс «Вертолётная станция». Они предназначены для детей до 12 лет. Некоторые элементы площадок предназначены для всесезонного использования. Однако, по мнению специалистов, лучше всего здесь играть в тёплое время года. У каждой площадки установлены информационные стенды, где посетители могут ознакомиться с возрастными ограничениями аттракционов и особенностями модулей.


Играть там смогут все желающие – как здоровые, так и особенные дети.

Как сообщало «Амур.инфо», проект из Благовещенска вошёл в пятёрку победителей. Заявку на участие подала жительница Благовещенска Наталья Маскаева. Женщина воспитывает сына с синдромом Дауна и руководит общественным движением «Дети солнца».

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Nikita1987

    Nikita1987
    38 минут назад

    Ну так площадка уже с ранней весны открыта и работает... И почему не можете сразу написать что за "Социальный партнер"? Фонд "Обнаженные сердца" Натальи Вадяновой...

  • Монстриха

    Монстриха
    11 минут назад

    Детки вчера опробовали, довольные обе, им очень понравилось! Любим этот парк! Спасибо!!!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 минуты назад

    Да, площадка очень и очень неплоха. Детей за уши не оттащишь.

    Да и в парке неплохо так стало гулять.

    Думается, в этом году "Первомайский" может фору дать "Городскому".

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