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13июля
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сегодня, 14:42 9

Рабочие подрядной организации АГПЗ с камнями в руках предъявили претензии начальству

Рабочие подрядной организации АГПЗ с камнями в руках предъявили претензии начальству

Сегодня, 13 июля, на территории подрядчика АГПЗ организации "Ренейсанс" толпа людей в оранжевой спецформе била окна камнями, свистела и выкрикивала требования. Видео уже облетело соцсети.

В пресс-центре амурского ГПЗ уже прокомментировали ситуацию. Как стало известно, инцидент возник вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации.


Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации «Ренейссанс» был причинен незначительный ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование.

Просмотров всего: 2754

#криминал #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    57 минут назад

    Вот молодцы!!! Вот как надо, а не увольнение самих себя, назло начальству.

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    Молодцы, сейчас отремонтируют вагончики за свой счёт и уволят сами себя назло начальству по нехорошей статье ТК

  • Динь-Динь

    Динь-Динь
    52 минуты назад

    газпром наше всё!

  • Оберон

    Оберон
    46 минут назад

    Чёт славян не видно

  • Мозг

    Мозг
    42 минуты назад

    Да это все проплачено госдепом и навальным...

  • Разнящий

    Разнящий
    40 минут назад

    Динь-Динь

    газпром наше всё!



    А газпром тут при чём?

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    39 минут назад

    ОберонЧёт славян не видно


    Ага, тож об этом подумал, не нашёл формулировки, УК статей на эту тему понапринимали.

  • Aligator z

    Aligator z
    34 минуты назад

    На видео, не одного русского слова. Сами таких навезли - пусть и расхлебываются

  • Мозг

    Мозг
    19 минут назад

    Aligator z

    На видео, не одного русского слова. Сами таких навезли - пусть и расхлебываются



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