Рабочие подрядной организации АГПЗ с камнями в руках предъявили претензии начальству

Сегодня, 13 июля, на территории подрядчика АГПЗ организации "Ренейсанс" толпа людей в оранжевой спецформе била окна камнями, свистела и выкрикивала требования. Видео уже облетело соцсети.

В пресс-центре амурского ГПЗ уже прокомментировали ситуацию. Как стало известно, инцидент возник вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации.

Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации «Ренейссанс» был причинен незначительный ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование.

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Mr. Mustard