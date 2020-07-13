В России готовят спецпрограмму развития детского туризма

Фото: pixabay.com

Действующие ограничения не испортят отдых – меры безопасности сбалансированы, оптимальны и дают возможность комфортно путешествовать, считает эксперты рынка. Главная задача – создать возможность для доступных путешествий по стране за счет пакетных туров, доступной авиаперевозки. Уже сейчас на сайтах большинства туроператоров множество доступных путешествий – от Калининграда до Владивостока.

– В этом году по Сибири мы предлагаем доступные туры не только в Республику Алтай и Алтайский край. У нас появилась новинка – Хакасия. Мы запустили также доступные туры на Байкал, в Бурятию. Этот тур – попытка показать гражданам страны уникальную, фантастическую по своей красоте природу Байкала, с одной стороны, и такую самобытную и многообразную культуру самой Бурятии. И конечно, русский Север с его невероятной нетронутой природой. Это и Карелия, и Мурманская область, и Республика Коми, – рассказала руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Стоимость путешествий, конечно, зависит от направлений, но, в среднем в 2020 году, например, цены за недельный отдых с перелётом, размещением, питанием на Алтае начинаются от 30-35 тысяч рублей. Это беспрецедентно, уверяют специалисты.

Вместе с тем, значимая категория туристов – семьи с детьми. Сейчас Ростуризм совместно с Русским географическим обществом готовит отдельную большую программу по поддержке детского туризма. Запустить её планируется ближе к осени, инициатива сейчас находятся в активной фазе проработки.

– Что касается семейных поездок, то все те программы, которые мы сейчас прорабатываем с туроператорами – и на чартерах, и на регулярных авиаперевозках, в первую очередь, рассчитаны на семьи с детьми. Эта категория путешественников составляет около 65% всех клиентов. При этом им поездки обходятся дороже всего. Ещё около 30% – пары без детей и компании, а 5% приходится на все другие категории. Так что мы обязательно продолжим поддерживать именно семейный туризм. Например, будет действовать субсидия для удешевления турпакетов. Людям чаще всего даже не приходит в голову, что можно вот так просто спланировать себе путешествие из Москвы на Дальний Восток. Скорее это ассоциируется с эксклюзивным, дорогим путешествием. Наша задача – такой стереотип сломать и сделать Дальний Восток доступным для жителей центральной России в самое ближайшее время, – рассказала наработками Зарина Догузова.

В настоящее время основная цель Ростуризма – развитие внутреннего потока «путешественников». Но делаться это будет точно не за счет ограничения выезда. Многие внутренние направления и сейчас не уступают зарубежным. Просто необходимо создать интересные продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором граждан.