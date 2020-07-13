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13июля
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сегодня, 13:44 0

В Приамурье зарегистрировано 26 природных пожаров

В Приамурье зарегистрировано 26 природных пожаров
Фото: www.instagram.com/minlesamur/

В Амурской области зарегистрировано 26 природных пожаров, шесть из которых находятся в зоне контроля и закрыты решением комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Действующими остаются 15 возгораний в Тындинском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском районах. В 98% случаях причиной возгораний становятся летние грозы.

https://www.instagram.com/p/CCkU9julJid/

На тушении лесных пожаров работают 370 человек — сотрудники Амурской авиабазы, лесники, спасатели, пожарные и добровольцы. Профессионалам приходится бороться со стихией в сложных условиях: высокая температура воздуха, горно-лесистая местность, кочка и удаленность.

Режим ЧС в лесах уже введен в Селемджинском, Тындинском и Зейском районах, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#пожары #природа

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