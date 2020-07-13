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Студенты АмГУ провели лётные испытания двух моделей ракет

Студенты АмГУ провели лётные испытания двух моделей ракет
Фото: amursu.ru

Студенты инженерно-физического факультета АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет. Первая ракета американского производства «Патриот» была собрана под руководством преподавателя колледжа Северного Сиэтла, вторая – сконструирована самостоятельно студентами.

Всего было проведено четыре успешных пуска. В ходе испытаний все системы обеих ракет сработали штатно, подтвердив качество и надежность их сборки, сообщает пресс-служба АмГУ.

Испытания стали результатом более чем полугодовой активной и усердной командной работы. В рамках данного проекта студенты продемонстрировали большое желание дальше развивать свои наработки и проекты по ракетному моделированию, перенимать передовой опыт других университетских команд, создавать более сложные, совершенные и функциональные ракеты.

Свои успешные запуски студенты АмГУ посвятили 45-летнему юбилею исторической стыковки космических кораблей СССР и США и знаменитого рукопожатия в космосе между советским космонавтом Алексеем Леоновым и американским астронавтом Томасом Стаффордом, состоявшимся 17 июля 1975 года.

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#вузы #космос #образование #студенты

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    44 минуты назад

    А что, прикольно, дело интересное.

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