Студенты АмГУ провели лётные испытания двух моделей ракет

Фото: amursu.ru

Студенты инженерно-физического факультета АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет. Первая ракета американского производства «Патриот» была собрана под руководством преподавателя колледжа Северного Сиэтла, вторая – сконструирована самостоятельно студентами.



Всего было проведено четыре успешных пуска. В ходе испытаний все системы обеих ракет сработали штатно, подтвердив качество и надежность их сборки, сообщает пресс-служба АмГУ.

Испытания стали результатом более чем полугодовой активной и усердной командной работы. В рамках данного проекта студенты продемонстрировали большое желание дальше развивать свои наработки и проекты по ракетному моделированию, перенимать передовой опыт других университетских команд, создавать более сложные, совершенные и функциональные ракеты.

Свои успешные запуски студенты АмГУ посвятили 45-летнему юбилею исторической стыковки космических кораблей СССР и США и знаменитого рукопожатия в космосе между советским космонавтом Алексеем Леоновым и американским астронавтом Томасом Стаффордом, состоявшимся 17 июля 1975 года.