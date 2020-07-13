Оперативники областного центра задержали двух «велокрадов»

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих местных жителей 2001 года рождения по подозрению в совершении серии велокраж. Предварительно установлено, что злоумышленники похищали велосипеды в тёмное время суток из подъездов домов, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

Подозреваемых задержали по месту жительства и доставили дежурную часть. В настоящий момент им вменяется 13 эпизодов краж. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативники проверяют указанных граждан на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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