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13июля
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сегодня, 13:27 3

Оперативники областного центра задержали двух «велокрадов»

Оперативники областного центра задержали двух «велокрадов»
Фото: tver.mk.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих местных жителей 2001 года рождения по подозрению в совершении серии велокраж. Предварительно установлено, что злоумышленники похищали велосипеды в тёмное время суток из подъездов домов, сообщает пресс-служба МВД Амурской области.

Подозреваемых задержали по месту жительства и доставили дежурную часть.

В настоящий момент им вменяется 13 эпизодов краж. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативники проверяют указанных граждан на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Воткнуть педали в Очки этих негодяев.

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    точно

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    7 минут назад

    А что так гуманно? На СИЗО до суда утырков.

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