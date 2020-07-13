Губернатор Приамурья пожелал школьникам удачи на экзаменах

Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Сегодня, 13 июля, выпускники пишут ЕГЭ по физике и истории. Губернатор Приамурья подбодрил школьников и пожелал им высоких баллов на экзаменах.

— Сегодня очередной день сдачи ЕГЭ — сдают физику и историю. Я решил с утра заехать в 1 гимназию, в которой когда-то учился сам, и пожелать удачи выпускникам. На входе термометрия, обработка рук, в кабинетах строгая социальная дистанция — вирус не пройдёт! Ребята предельно сосредоточены, сегодня у них важный день. Желаю всем, кто сдаёт ЕГЭ в этом году, высоких баллов. У вас все получится! Ни пуха! — написал в своём Инстаграм-аккаунте Василий Орлов.

Среди выпускников Приамурья эти дисциплины — физика и история — занимают второе и третье места по популярности, на первом месте — обществознание. На выполнение заданий по обоим предметам отведено 3 часа 55 минут.

Череда испытаний в рамках ЕГЭ-2020 продлится до 25 июля включительно. Те выпускники, которые не смогут принять участие в экзаменах в июле по уважительной причине, смогут написать его в августе, сообщает министерство образования и науки Амурской области.

10 июля, в пятницу, школьники сдали ЕГЭ по математике, 6 и 7 июля выпускники уже написали ЕГЭ по русскому языку.



