Политологи высказывают мнения о развитии ситуации с арестом Сергея Фургала
В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Ситуация была напряжённой, но сейчас стабилизируется.
Митинг и шествие против его ареста стали самыми массовыми в современной истории Хабаровска. Протесты прошли мирно, а полиция так и не вмешалась, сообщает «Коммерсантъ».
В аккаунте Сергея Фургала в Инстаграм, который сотрудники пресс-службы губернатора продолжают вести и после ареста, поблагодарили всех за поддержку, но предостерегли от проведения несогласованных акций.
— Ваши порывы выйти даже на стихийные митинги и акции протеста по-человечески воодушевляют, но мы не призываем никого к этому. Не хотим, чтобы кто-то пострадал,— говорилось в обращении.
Политологи считают, что протестная активность на улицах Хабаровска постепенно спадет, переместившись в соцсети и на кухни.
— Но с этими настроениями власти придется что-то делать, иначе граждане продемонстрируют их на выборах, — предупреждает политолог Евгений Минченко.
Политолог Екатерина Шульман не может сказать, организованными были акции или стихийным, но, по ее мнению, они точно были ожидаемыми:
— Губернатор был относительно недавно избран, популярен. Кроме того, дело в антимосковских настроениях, на волне которых он и был избран. Для Дальнего Востока это характерно: там чувствуют себя обиженными федеральным центром, забытыми им, отделенными от «остальной России». Способствует этому и географическая отдаленность, и сверхцентрализованная налогово-бюджетная политика.
Политолог считает, что федеральный центр в качестве реакции может выбрать путь точечных репрессий против тех, кого сочтут организаторами и активистами протестов. Другой сценарий — затухание протестов после репрессивной кампании, как произошло в Ингушетии.
Отметим, что акция в поддержку губернатора прошла в субботу и в Комсомольске-на-Амуре. Он оказался самым массовым — на площади Ленина в полдень собралось около тысячи человек. Горожане скандировали лозунги в поддержку Сергея Фургала и требовали справедливого суда.
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