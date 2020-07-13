Фонд развития моногородов поддержит амурский бизнес

Фото: pixabay.com

Федеральный фонд готов предоставить бизнесу из моногородов Приамурья беспроцентные займы на реализацию инвестиционных проектов. Также они могут оказать поддержку в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, передаёт пресс-служба областного правительства.

Такие меры в Амурской области доступны четырём городам: Райчихинск, Свободный, Прогресс и Тында, имеющим статус монопрофильных. Фонд предлагает предпринимателям льготные займы от 5 до 250 миллионов рублей под 0% годовых и от 250 миллионов до миллиарда рублей под 5% годовых.

Кроме того, есть возможность получить беспроцентные займы лизинговым компаниям от 5 до 250 миллионов рублей для обновления общественного транспорта.

Также Фонд готов выделить средства на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры в моногородах. Среди таких объектов – дома детского творчества, музыкальные школы, кванториумы, библиотеки. При этом населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек могут рассчитывать на софинансирование до 50% от стоимости строительства и реконструкции объектов социнфраструктуры.