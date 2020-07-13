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13июля
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сегодня, 12:28 0

В Нижегородской области упал лёгкомоторный самолёт

В Нижегородской области упал лёгкомоторный самолёт
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Самолёт упал в 150 километрах к югу от Нижнего Новгорода, это произошло рано утром. На борту Ан-2 находилось два человека. Одному из них удалось выжить.

Информация о крушении поступила в экстренные службы 13 июля в 4 утра по Московскому времени. Легкомоторный самолет упал в 400 метрах к западу от села Кистенево.

«После столкновения с землёй произошло возгорание самолёта», — говорится в сообщении МЧС. В результате катастрофы погиб один человек, ещё один получил ранения. На земле жертв и разрушений нет, пишет РБК.

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