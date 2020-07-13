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13июля
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сегодня, 12:11 0

Новую детскую площадку построили в Серышевском районе

Новую детскую площадку построили в Серышевском районе
Фото: amurobl.ru

В Серышевском района готова новая детская площадка. Зону отдыха для малышей сделали в селе Тавричанка в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Новая площадка стала продолжением уже существующего места для игр, которое сельские власти делали своими силами. Новая игровая зона намного современнее. Она включает в себя качели, карусели, песочницу, игровой комплекс и лавочки. На строительство детской площадки потратили более 600 тысяч рублей.

Проекты, реализуемые сёлами в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», финансируются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с обязательным участием амурчан. Они должны вложить в реализацию проектов не менее 20% от его стоимости.

Благодаря участию в программе, в этом году в посёлке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовскго района и селе Солнечное Ивановского района создадут места массового отдыха. В сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевке, Черемхово, Петропавловке, Троицком Ивановского района построят спортплощадки; в селе Томское Серышевского района восстановят памятник.

На реализацию программы потратят более 17 миллионов рублей. Самый дорогой проект воплотят в жизнь в селе Солнечном. Его стоимость более 2 миллионов рублей. Самый бюджетный вариант предложило село Томское, стоимостью 220 тысяч рублей, сообщает портал правительства Амурской области.

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#дети #строительство

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