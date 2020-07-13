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13июля
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сегодня, 11:53 2

Акции памяти Вики Тепляковой прошли по всему Сахалину

Акции памяти Вики Тепляковой прошли по всему Сахалину
Фото: astv.ru

В выходные в нескольких районах Сахалинской области прошли акции в память погибшей Вике Тепляковой. 12 июля ребёнку исполнилось бы 9 лет. Прощание с малышкой пройдёт сегодня в Новоалександровске.

Напомним, девочка жила в Южно-Сахалинске, она пропала вечером 6 июля. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Пропавшую девочку круглосуточно искали сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей. Утром, 10 июля, тело девочки обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево в Холмском районе с признаками насильственной смерти.

Как ранее сообщало «Амур.инфо», лиц, причастных к смерти маленькой сахалинки, взяли под стражу. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства: 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в похищении девочки, мужчине предъявлены обвинения по статьям «убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера». Расследование уголовного дела продолжается.

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#дети #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • I77

    I77
    1 час назад

    Твари, гореть им в аду! Соболезнования родным и близким.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Временами проскакивает мысль, что средневековые методы казни были не так уж и плохи. Распятие, варка в кипятке, скармливание птицам заживо...

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