Акции памяти Вики Тепляковой прошли по всему Сахалину

Фото: astv.ru

В выходные в нескольких районах Сахалинской области прошли акции в память погибшей Вике Тепляковой. 12 июля ребёнку исполнилось бы 9 лет. Прощание с малышкой пройдёт сегодня в Новоалександровске.

Напомним, девочка жила в Южно-Сахалинске, она пропала вечером 6 июля. Ребёнок ушёл гулять и не вернулся домой. Пропавшую девочку круглосуточно искали сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели и более 500 волонтеров из числа местных жителей. Утром, 10 июля, тело девочки обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево в Холмском районе с признаками насильственной смерти.

Как ранее сообщало «Амур.инфо», лиц, причастных к смерти маленькой сахалинки, взяли под стражу. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства: 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в похищении девочки, мужчине предъявлены обвинения по статьям «убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера». Расследование уголовного дела продолжается.