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13июля
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В Пригородном и Сковородине горели жилые дома

В Пригородном и Сковородине горели жилые дома
Фото: misanec.ru

Поздно вечером 12 июля в селе Пригородном Белогорского района загорелся двухквартирный жилой дом. На место пожара прибыли спасатели пожарной части №4 города Белогорска и №20 села Возжаевка. Всего в тушении пожара было задействовано шесть человек и две единицы техники

Около 8 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Пожар повредил крышу жилого дома на площади около 100 квадратных метров, веранда оказалась уничтожена огнем. В одной из квартир изнутри повреждена стена на площади около 10 квадратных метров. Обе квартиры двухквартирного жилого дома закопчены по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Сообщение о пожаре в Сковородине поступило рано утром 13 июля. Возгорание произошло в частном жилом доме по улице Мира. На пожар выехали спасатели ПЧ № 45 в составе шести человек и двух единиц техники. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, рядом стоящие жилые дома от распространения пожара пожарным удалось отстоять. В огне никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Динь-Динь

    Динь-Динь
    1 час назад

    новость мирового порядка

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Динь-Диньновость мирового порядка


    Не нравится про пожары? Читайте Форбс, ваше величество))

  • slunopotam

    slunopotam
    58 минут назад

    Сознательный Гражданин

    Динь-Динь

    новость мирового порядка



    Не нравится про пожары? Читайте Форбс, ваше величество))


    Уси-пуси... сознательность аж иж подштанников выпирает.

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