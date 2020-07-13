В Пригородном и Сковородине горели жилые дома

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Поздно вечером 12 июля в селе Пригородном Белогорского района загорелся двухквартирный жилой дом. На место пожара прибыли спасатели пожарной части №4 города Белогорска и №20 села Возжаевка. Всего в тушении пожара было задействовано шесть человек и две единицы техники

Около 8 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Пожар повредил крышу жилого дома на площади около 100 квадратных метров, веранда оказалась уничтожена огнем. В одной из квартир изнутри повреждена стена на площади около 10 квадратных метров. Обе квартиры двухквартирного жилого дома закопчены по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Сообщение о пожаре в Сковородине поступило рано утром 13 июля. Возгорание произошло в частном жилом доме по улице Мира. На пожар выехали спасатели ПЧ № 45 в составе шести человек и двух единиц техники. Около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, рядом стоящие жилые дома от распространения пожара пожарным удалось отстоять. В огне никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.