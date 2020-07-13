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Собак научат выявлять COVID на пунктах пограничного контроля

Собак научат выявлять COVID на пунктах пограничного контроля
Фото: pixabay.com

В странах Европы тренируют собак, которые способны обнаружить COVID-19. Точность тестов от четвероногих — около 80–90%. Ученые из Финляндии ожидают к осени подготовить собак, которые смогут выявлять зараженных коронавирусом людей на пунктах пограничного контроля, пишут «Известия».

— Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб, — заявила «Известиям» руководитель финской исследовательской группы DogRisk Анна Хельм-Бьеркман.

Собаки смогут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, но и помогут сэкономить, сообщили эксперты. Как отметил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, это направление особенно полезно для стран со слабой системой здравоохранения, где проблематично использовать дорогостоящее оборудование.

— Нюх собаки не обмануть, чего не скажешь о приборах. Бесконтактные термометры, которые используют сейчас в аэропортах, гораздо менее эффективны, ведь допускают неточности, — отметил ветеринар.

В Германии эксперимент с обучение собак запустили при участии вооруженных сил. Проект находится на начальной стадии. Сейчас ученые внимательно следят за состоянием питомцев и всё еще не отрицают риск заражения собаки от человека. Среди участников эксперимента в Финляндии, Великобритании и Германии таких случаев нет, однако в мире уже фиксировали смерть животного от COVID-19.

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#здоровье #коронавирус

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