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13июля
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сегодня, 11:04 5

Благовещенцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию

Благовещенцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию
Фото: o-spide.ru

В Приамурье в конце июля пройдет всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Акция проходит в 45 регионах страны. Жители Благовещенска смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию в субботу, 25 июля.

Мобильный пункт будет работать на площади ОКЦ с 12:00 до 18:00. Принять участие в акции могут все желающие, документы для этого не нужны.

По информации министерства здравоохранения РФ, тестирование займёт всего 15 минут. Определять ВИЧ-статус специалисты будут с помощью слюновых экспресс-тестов. За то время, пока делается исследование, каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест всё же оказался положительным.

Кроме этого, мобильный пункт тестирования будет работать в Благовещенске в день проведения церемонии закрытия акции – в понедельник, 27 июля. В этот день с 11:00 до 12:00 жители города тоже смогут определить свой ВИЧ-статус.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тестирования будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей мобильного пункта после каждого участника акции.

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#здоровье #медицина

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Бань-ши

    Бань-ши
    2 часа назад

    новости у нового руководства ужасные-обсуждать нечего

  • Динь-Динь

    Динь-Динь
    2 часа назад

    Амуринфо стало похоже на доску объявлений

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Новость полезная, сходите проверьтесь, не помешает.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Лучше бы на ковид ,у кого что-то не в порядке,вот у меня знакомая,ей надо ложиться в больницу,сказали ,пришел приказ,только платно на ковид ,сдавать,а без анализа,в больницу не положат.Да новостей ,заметно очень поубавилось,мне кажется ,поэтому и руководство сменилось,ну что ж меньше знаешь,крепче спишь,всё для людей.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    амурская алена

    Лучше бы на ковид ,у кого что-то не в порядке,вот у меня знакомая,ей надо ложиться в больницу,сказали ,пришел приказ,только платно на ковид ,сдавать,а без анализа,в больницу не положат.



    "Кому война, а кому ...барыги, на смертях наживаются"

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