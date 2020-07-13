Благовещенцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию

Фото: o-spide.ru

Мобильный пункт будет работать на площади ОКЦ с 12:00 до 18:00. Принять участие в акции могут все желающие, документы для этого не нужны.

По информации министерства здравоохранения РФ, тестирование займёт всего 15 минут. Определять ВИЧ-статус специалисты будут с помощью слюновых экспресс-тестов. За то время, пока делается исследование, каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест всё же оказался положительным.

Кроме этого, мобильный пункт тестирования будет работать в Благовещенске в день проведения церемонии закрытия акции – в понедельник, 27 июля. В этот день с 11:00 до 12:00 жители города тоже смогут определить свой ВИЧ-статус.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тестирования будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей мобильного пункта после каждого участника акции.