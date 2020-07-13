Кремль предупредил россиян о предстоящих экономических трудностях

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На фоне масштабного кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19, Россию еще ожидают экономические трудности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В экономическом плане ещё не всё позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно. Мы смотрим на глобальный масштаб кризиса. Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это можно сказать однозначно, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента сказал, что, когда Владимира Путина спрашивают об увольнениях, тот отвечает, что уволить человека легко, сложнее организовать слаженную работу. Поэтому отставки и кадровые перестановки будут проводиться после тщательного анализа. Песков также выразил надежду, что в России не будет новых вспышек коронавируса.

Накануне глава счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России сейчас находится в состоянии застоя. Он напомнил, что во время кризиса 2008–2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось.

По прогнозу всемирного банка, максимальный за последние 11 лет спад экономики в России на 6% 2020 года не будет окончательно компенсирован и в 2022 году на фоне двойного дефицита — бюджета и платежного баланса до 2021 года. При этом в ВБ отмечают, что меры, которые правительство приняло для поддержки малоимущих семей с детьми ещё в январе и для преодоления шока от пандемии и снижения цен на сырьё для экономики позже, сильно смягчат рост бедности в стране.