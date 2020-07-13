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13июля
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сегодня, 09:48 1

Амурские фермеры могут получить до 70 миллионов рублей

Амурские фермеры могут получить до 70 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Приамурье проводится конкурс на предоставление грантов для начинающих фермеров и развитие семейных ферм. Как сообщает правительство области, максимальный размер выплаты на один кооператив составляет 70 миллионов рублей.

Полученные деньги можно потратить на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы кооперативов.

Воспользоваться такой поддержкой два года назад решила фермер из Ромненского района Ольга Жигло. На развитие своего хозяйства она получила 3 миллиона рублей. На своей ферме в селе Восточная Нива она содержала 115 коров молочного направления. На полученные деньги приобрела ещё 27 голов коров абердин-ангусской породы, построила сарай на 600 квадратных метров и купила пресс-подборщик.

– Сельское хозяйство – это стратегическая отрасль региона. Сейчас в области работают более 100 сельскохозпредприятий, около 600 фермерских хозяйств и почти 20 потребкооперативов, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

В течение ближайших 5 лет амурским растениеводам предстоит довести производство сои до 2 миллионов тонн и добиться средней по области урожайности этой культуры 25 центнера с гектара. Производство зерновых культур к 2025 году должно быть увеличено в 3 раза, делится планами глава региона.

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#областная власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Бань-ши

    Бань-ши
    16 минут назад

    опять соя для Китая

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