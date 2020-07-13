Между Арменией и Азербайджаном разгорелся вооружённый конфликт

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По версии минобороны Азербайджана, позиции военных на участке Товузского района подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении. По информации ведомства, двое азербайджанских военных погибли, пятеро получили ранения. Армянская сторона также понесла потери, утверждают в министерстве.



Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян обвинила азербайджанских военных в попытке захватить армянский опорный пункт. По её словам, нападавшие напали, используя артиллерийский огонь, но были отброшены огнём, неся потери в живой силе. До этого военнослужащие ВС Азербайджана якобы пытались нарушить госграницы Армении на автомобиле «УАЗ». Степанян также заявила, что с армянской стороны потерь нет.