Выбор читателей за 12 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 июля.

По сообщению Амурского гидрометцентра, в понедельник, 13 июля, в Приамурье ожидается переменная облачность, местами по северным и юго-восточным районам кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый, при грозе до 11 м/с.

В Амурской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 097 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

В субботу произошло долгожданное культурное событие в Благовещенске. Известный дом Иннокентия Котельникова, переформированный в музейно-выставочный центр, открылся для посещений.

Действующий глава Белогорска вновь будет бороться за кресло градоначальника. 11 июля он сообщил об этом в своем Инстаграмм аккаунте.