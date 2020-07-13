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13июля
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Выбор читателей за 12 июля

Выбор читателей за 12 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 12 июля.

Завтра в Приамурье дожди и грозы

По сообщению Амурского гидрометцентра, в понедельник, 13 июля, в Приамурье ожидается переменная облачность, местами по северным и юго-восточным районам кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый, при грозе до 11 м/с.

В Приамурье зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 097 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

Купеческий дом на набережной открыл свои двери для горожан

В субботу произошло долгожданное культурное событие в Благовещенске. Известный дом Иннокентия Котельникова, переформированный в музейно-выставочный центр, открылся для посещений.

Станислав Мелюков подал документы на участие в выборах главы Белогорска

Действующий глава Белогорска вновь будет бороться за кресло градоначальника. 11 июля он сообщил об этом в своем Инстаграмм аккаунте.

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#Обзор #интернет #СМИ

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