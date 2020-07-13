Астрологический прогноз на 13 июля

Восход Солнца: 04:34

Заход Солнца: 20:36

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Ваши неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить людей, даже хорошо знающих вас. Этот день посвящен раскрытию творческого потенциала, любви. Закончите все дела, которые находятся в стадии завершения. Удовольствие сулят любимое дело или увлечение. Впереди у вас долгожданная встреча с понимающим вас человеком. День, благоприятный для путешествий и активного отдыха.

Телец. Не беритесь сегодня за серьезные дела, не сможете закончить их в срок. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением огнем. Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и не изученным досконально делом. Но звезды считают, что ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от вас самих. Не исключено, что встреча по финансовым или юридическим вопросам может привести к нервному стрессу.

Близнецы. Благоприятный день для организации частного бизнеса, финансовых операций. Планомерная деятельность предыдущего дня приведет к небольшим, но перспективным изменениям. Рыбы могут себе позволить отдых вне дома, смену обстановки и развлечения. Во второй половине дня приготовьтесь услышать неприятную новость. Сегодня вы можете ощутите поддержку и помощь близких. Вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось в предыдущие дни. Возрастет сексуальный потенциал и личное обаяние, что благотворно скажется на работоспособности и здоровье Весов.

Рак. Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общениюс вами. День подъема творческой активности. Есть шанс создатьчто-то необыкновенное. Необычное восприятие мира усилится оптимистическимнастроением. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст вам уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами.

Читайте также

Астрологический прогноз на неделю 2 июля – 8 июля

Лев. Забудьте сегодня о расширении сферы деятельности, так как ваши желания не будут подкрепляться реальным взглядом на происходящее. В то же время если в ваши планы входит только личная жизнь, то не все так плохо. Проведите вечер с любимым человеком в тихой, спокойной обстановке. Звезды предсказывают замечательный «покупочный» день, когда можно приобрести все, что душе угодно. Утром вас немного выбьет из колеи звонок от давнего друга.

Дева. Задумайтесь над вариантами времяпровождения, которые разнообразят досуг семьи. Опасный для здоровья день. Возможны резкиеи внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания. Следует умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам — вероятны любовные неудачи или столкновения с постороннимилюдьми, которые закончатся не в вашу пользу. Мелкие неприятности могут испортить вам настроение. Сегодня усиливаются дар предвидения и интуиция,но необходимы сдержанность и такт в общении.

Весы. Личная жизнь сегодня отойдет на второй план. Профессиональные проблемы заставят Рыб погрузиться в работу. По вашей вине вероятно недопонимание с коллегами и руководством. Рекомендуется смиритьсвою гордыню и пойти на уступки. Со здоровьем тоже небольшие проблемы -не исключено легкое недомогание. В худшем случае следует опасаться инфекционных заболеваний. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта. Звезды не рекомендуют пока менять место работы или сферу деятельности, однако отнеситесь к любым предложениям со вниманием.

Скорпион. День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе,обманы. Благоприятный день для женщин-Близнецов, которые смогут установить отношения с новыми партнерами, подняться по служебной лестнице на следующую ступень или проявить в полной мере свой творческий потенциал. Познавайте новое, учитесь и развивайтесь, сейчас вы мгновенно усваиваете информацию, что выгодно отличает вас от коллег, делает грозным соперником.

Читайте также

Гороскоп на июль 2020 года: Рыбам не стоит торопиться, а Девам необходимо быть решительнее

Стрелец. Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Расположение звезд предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Постарайтесь критично отнестись к собственным возможностям и приспособиться к новым обстоятельствам. Критический день. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей. Вам необходимо трезво оценить свое окружение.

Козерог. Активный творческий день. Благоприятен для критического анализа своих возможностей и наклонностей, пересмотра отношений с партнерами, поисков иной сферы деятельности. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство с влиятельным человеком сыграет в вашей жизни кардинальную роль. Благоприятны путешествия, совместные занятия в коллективе. Любовные отношения могут быть весьма эффективны. Постарайтесь сегодня заняться делами, которые помогут вам продвинуться по служебной лестнице вверх.

Водолей. День связан с преобразованиями космических энергий. Излишнее легкомыслие или, наоборот, неожиданная практичность может привести к негативному отношению со стороны окружающих людей. В сложившейся ситуации постарайтесь все-таки выбирать слова и выражения, даже если они опережают ваши мысли. День посвятите спокойному семейному отдыху, чтению или любимому увлечению, каким бы странным оно ни казалось вашим друзьям. Встреча с друзьями и близкими может послужить причиной усталости и перенасыщения. Поэтому планируйте провести часть дня на природе в тесном семейном кругу. Теплые объятия любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливым.

Рыбы. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела или долгосрочные планы. Проявите собранность — в этот день ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, что может не позволить вам проявить деловые способности или приведет к серьезнойошибке. В этот день Вы будете нервничать по любому поводу. Если почувствуете себя в коллективе не в своей «тарелке», то постарайтесь разобраться в себе и своих мыслях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев