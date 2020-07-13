Астрологический прогноз на неделю 9 июля – 15 июля

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 июля по 15 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овны в последнее время стали слишком требовательными к своему партнеру. Вам постоянно хочется побольнее его уколоть, вывести из себя и обязательно поругаться.

Телец. Пора расстаться с мыслями о случившихся когда-то неудачах — воспоминания о них приносят только боль и ненужные сомнения в себе. Жизнь потихоньку войдет в спокойное русло, и через некоторое вы сможете доказать своему окружению, что возможно даже невозможное.

Близнецы. Если у Вас, как в «Собаке на сене» – любовь возникнет из ревности, не торопитесь отдаваться этому чувству. Не ровен час, произойдет обратная метаморфоза. Совет звезд: Найдите утешение в философской концепции о единстве и борьбе противоположностей и смело переносите внимание на другой объект.

Рак. Ракам на этой неделе следует особое внимание уделить мерам профилактики здоровья. Возрастает вероятность простуды или кашля. Ваши легкие сейчас особенно уязвимы, поэтому постарайтесь не попадать под сквозняки и одеваться по погоде.

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Лев. Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звезды настроены по отношению к вам благосклонно. Признайтесь в своих чувствах любимому человеку и попросите прощения у тех, кого обидели.

Дева. На этой неделе вам, возможно, придется работать внеурочно, откладывая какие-то давно запланированные развлечения. Не исключено, что вам дадут какое-то весьма выгодное задание, отказываться от которого было бы странно и недальновидно.

Весы. Весам будет, пожалуй, проще всех. Гиперчувствительность — ваше второе имя, так что особых изменений в жизни и энергетике вы не заметите. Умеренно активный Юпитер потребует от вас стабильности. Желательно упорядочить свою жизнь хотя бы на бытовом уровне, в идеале — на финансовом. Сейчас для этого открыты все пути.

Скорпион. Скорпионам, настроившимся на рабочий лад, неожиданно предложат (вернее, это будет то самое предложение, от которого невозможно отказаться) съездить в командировку. И отправиться туда придётся сегодня же.

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Стрелец. Вам хочется быть в центре внимания. Вы в меру горды и несколько театральны. Сегодня для Вас обертка важнее самой конфетки. А еще Вам хочется немного покомандовать, и Вы делаете это с удовольствием, в случаях, когда и без Ваших директив все знают, что делать. В затруднительных же ситуациях, когда необходимо действительно волевое решение, Вы предпочитаете решать вопрос совещанием или голосованием.

Козерог. В целом неделя достаточно стабильна, если вы не позволите себе впутаться в авантюру. В четверг желательно не подписывать финансовых документов и договоров без консультации со специалистами.

Водолей. В мире социальном, в отличие от мира физического, противодействие может быть и равным, и большим, и меньшим, чем действие. Вы это знаете, и мудро стараетесь поступать так, чтобы мир не очень сопротивлялся, когда Вы в очередной раз деликатно пытаетесь «прогнуть» под себя некоторые обстоятельства.

Рыбы. Не пытайтесь за один день решить все проблемы, накопившиеся на работе к данному моменту. Не спешите и не паникуйте, вы со всем справитесь в срок. В конце недели порадуют дети: своим поведением, оценками, успехами на внешкольных занятиях.

Астролог: Вальдемар Небоходцев