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12июля
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сегодня, 20:36 3

Сергей Кравчук: «Мэрия Хабаровска работает в штатном режиме»

Сергей Кравчук: «Мэрия Хабаровска работает в штатном режиме»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировал недавнее задержание губернатора края Сергея Фургала. По словам градоначальника, на работе мэрии данное событие никак не сказалось, сообщает ИА «Аврора Медиа».

— Сейчас мы работаем в штатном режиме. С правительством региона продолжается взаимодействие по всем вопросам. Что касается оценки ситуации, то её мы давать не можем — точку тут может поставить только суд, — рассказал Сергей Кравчук.

Владимир Жириновский заступился за своего однопартийца. Как заявил лидер ЛДПР, он не намерен исключать Фургала из партии, пишет «Губерния».

Лидер либерал-демократов считает, что губернатора Хабаровского края задержали «не в самой корректной форме».

- Необязательно надевать наручники. Губернатор – не преступник, никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше, а не нагибать его и по голове гладить. С бандитами так действуют, а это высшее должностное лицо в регионе, – рассказал Жириновский.

Также глава ЛДПР заявил, что партия запрашивала информацию о Сергее Фургале, когда он баллотировался в депутаты краевого парламента, государственной думы и в губернаторы, однако никаких фактов о его якобы криминальном прошлом тогда не всплывало.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности. Показания против главы региона дали его предполагаемые сообщники. Сам Фургал вину не признал.

Ранее арест Фургала прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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#криминал #политика

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    38 минут назад

    В штатном ага?? )))

  • retired21

    retired21
    33 минуты назад

    стягивают росгвардию,с благи говорят уже поехали за тройным окладом

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