Сергей Кравчук: «Мэрия Хабаровска работает в штатном режиме»

Сергей Кравчук: «Мэрия Хабаровска работает в штатном режиме»
Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировал недавнее задержание губернатора края Сергея Фургала. По словам градоначальника, на работе мэрии данное событие никак не сказалось, сообщает ИА «Аврора Медиа».
— Сейчас мы работаем в штатном режиме. С правительством региона продолжается взаимодействие по всем вопросам. Что касается оценки ситуации, то её мы давать не можем — точку тут может поставить только суд, — рассказал Сергей Кравчук.
Владимир Жириновский заступился за своего однопартийца. Как заявил лидер ЛДПР, он не намерен исключать Фургала из партии, пишет «Губерния».
Лидер либерал-демократов считает, что губернатора Хабаровского края задержали «не в самой корректной форме».
- Необязательно надевать наручники. Губернатор – не преступник, никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше, а не нагибать его и по голове гладить. С бандитами так действуют, а это высшее должностное лицо в регионе, – рассказал Жириновский.
Также глава ЛДПР заявил, что партия запрашивала информацию о Сергее Фургале, когда он баллотировался в депутаты краевого парламента, государственной думы и в губернаторы, однако никаких фактов о его якобы криминальном прошлом тогда не всплывало.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности. Показания против главы региона дали его предполагаемые сообщники. Сам Фургал вину не признал.
Ранее арест Фургала прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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