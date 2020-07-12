Купеческий дом на набережной открыл свои двери для горожан

В субботу произошло долгожданное культурное событие в Благовещенске. Известный дом Иннокентия Котельникова, переформированный в музейно-выставочный центр, открылся для посещений.

Несмотря на карантин, «благодаря» которому в столице Приамурье исчезло такое понятие, как «культурная жизнь», появилась возможность интересно провести выходные. Корреспондент «АмурИнфо» был в числе первых, кто заглянул в старинный особняк.

- Изначально здесь располагалось правительство РФ и поэтому долгое время здание было закрыто. Его совсем недавно передали музею. Мы планируем реставрировать здание и менять формат экскурсий, здесь безусловно планируется большая работа! – поделилась экскурсовод Алина Новикова.

Дом за свою жизнь претерпел много изменений. Более века ему присваивали различные статусы и названия. Например, в 1917 году в доме Котельникова работал нотариус. В 1930 году особняк превратился в консульство. Предполагают, что в 1960-х это была гостиница для высокопоставленных чиновников. А уже с 1980-х по 1990-ые годы дом даже побывал в роли дворца бракосочетания. А теперь родовое гнездо Котельниковых передано Краеведческому музею и открыто для всех желающих увидеть поближе архитектуру снаружи и изнутри, погрузиться в быт купеческой семьи, увидеть старинную утварь и убранство дома.

Дом Котельниковых очень красивый и элегантный. Несмотря на реставрацию, стиль и внешний дизайн дома не утратили свою первозданность. За высоким ограждением расположился миниатюрный двор. Конечно, это уже не двор 1900-х годов. Это небольшая ограждённая территория, выложенная тротуарной плиткой и усаженная деревьями. Стены дома выкрашены свежей краской голубого цвета. Во дворе расположилась просторная беседка. Несмотря на то, что она сконструирована и сделана в стиле начала 20 века, ощущение современной постройки не покидает ни на минуту. Главной особенностью дома является мезонин с миниатюрным балкончиком. Надстройка, которая выходит на улицу Шевченко достаточно богато украшена архитектурной лепниной. Это придаёт ей грации и шарма. Изначально территория владений Котельниковых занимала весь квартал, от улицы Мастерской (ныне Шевченко), до Благовещенской (теперь Пионерская). Однако сейчас территория значительно уменьшилась.

Что касается самого Иннокентия Котельникова – он был купцом 2-й гильдии. В Благовещенск прибыл со своей семьей в 19-м веке по приглашению золотопромышленника Николая Бутина. В 1866 году он открыл три месторождения золота в Забайкальском крае, а позже возглавил золотоискательскую партию М. Д. Бутина в Приамурье.

У многих купцов почётным местом в доме был «красный угол», где располагались иконы. Чем богаче купец, тем ценнее и разнообразнее иконы. Однако в довольно статусном доме Котельникова не было красного угла, поскольку семья имела свою отдельно стоящую церковь.

Стены особняка некогда были украшены полотнами с живописью. Котельников заказывал картины у художников из Петербурга. Одним из них был Александр Сахаров – ученик знаменитого Айвазовского. По заказу Котельникова он написал несколько картин. Одна из них - «Оборона Благовещенска в 1990 году». В этой картине заметно прослеживаются стилевые особенности его учителя.

Под купеческим домом есть и таинственный подвал, но для посетителей он закрыт. Подземное помещение осталось оригинальным - закладка и элементы стиля сохранились нетронутыми, в то время как дом реставрировали.

- Первое впечатление – это радость от того, что у нас открылся такой центр. Хорошо, что здание все-таки сделали открытым и теперь люди могут посетить музей и узнать прошлое своего родного города, – поделилась мнением одна из посетителей музея, Любовь Адамовна.

Экскурсии проводятся каждую субботу и воскресенье в 11.00, 12.00, 14.00 и 15.00. О новостях и других экскурсиях можно узнать в Инстаграм @museum_amur и на официальном сайте Краеведческого музея.