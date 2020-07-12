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12июля
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сегодня, 16:30 0

В Приамурье зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19

В Приамурье зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19
Фото: rbc.ru

В Амурской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 097 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске зарегистрировано 15 новых случаев, в Свободном – 10, в Тынде – 3, в Тындинском районе (п.Олёкма) – 2. По одному случаю в Белогорске, Завитинске, Шимановске, Сковородине, Благовещенском, Белогорском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском и Мазановском районах.

Пневмонию вирус вызвал у 49.8 % заболевших. Симптомы ОРВИ наблюдаются у 38.1 % пациентов, в бессимптомной форме заболевание проходит в 12.1 % случаев.

958 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

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