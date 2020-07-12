Завтра в Приамурье дожди и грозы

По сообщению Амурского гидрометцентра, в понедельник, 13 июля, в Приамурье ожидается переменная облачность, местами по северным и юго-восточным районам кратковременные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный слабый, при грозе до 11 м/с.

Температура ночью 18+23°С, по северо-востоку при прояснении около 15°С, днем 31+36 °С, по востоку в дожде до +25 °С. В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью 21+23 °С, днем 31+33°С.

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