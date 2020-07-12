Православная церковь призвала запретить суррогатное материнство

– Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство, – заявил он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Комментарий митрополита последовал на фоне новости о том, что в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями, но не смогли улететь за границу к своим биологическим родителям из-за коронавируса.

Он подчеркнул, подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.

– То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», – подчеркнул представитель Церкви.

Он напомнил, что согласно новым поправкам в Конституцию браком назван союз мужчины и женщины, «и этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям, никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается».