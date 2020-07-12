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12июля
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сегодня, 15:11 8

Станислав Мелюков подал документы на участие в выборах главы Белогорска

Станислав Мелюков подал документы на участие в выборах главы Белогорска
Фото: instagram.com

Действующий глава Белогорска вновь будет бороться за кресло градоначальника. 11 июля он сообщил об этом в своем Инстаграмм аккаунте.

«Из новостей сегодня одна — с утра подал документы в избирком для регистрации кандидатом на должность главы, — оповестил своих подписчиков Станислав Мелюков

Ранее Мелюков не поддержал решении местных депутатов увеличить срок полномочий главы и горсовета с 4 до 5 лет. А также попросил белогорцев начать дискуссию о том, кто возглавит город после выборов в сентябре. Тогда, за 500 дней до окончания срока полномочий, глава Белогорска напомнил, что жители города трижды доверяли ему руководство городом — в октябре 2008 года, октябре 2012-го и сентябре 2016 года. «При вступлении в должность третий раз я объявил, что этот срок последний», — подчеркнул Станислав Юрьевич.

Позже состоялась личная встреча губернатора Амурской области Василия Орлова и мэра Белогрска, в ходе которой глава области попросил Станислава Мелюкова всё же выставить свою кандидатуру на выборах этой осенью. Выборы главы города Белогорска должны состояться 13 сентября.

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#выборы

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    1 час назад

    ну вот,эпидемия обнуления

  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    анфигеть

  • Тунгнафедльсйёкюдль

    Тунгнафедльсйёкюдль
    1 час назад

    а чё так можно было?

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Мелюкова бы нам в Благовещенск назначить мэром!

  • Тунгнафедльсйёкюдль

    Тунгнафедльсйёкюдль
    43 минуты назад

    а чё он как Путин 4х кратный?

  • гедонист

    гедонист
    40 минут назад

    маска органы дыхания не закрывает.

  • Манитоба

    Манитоба
    37 минут назад

    а помнится он конкурс организовал на замещение своей вакантной должности

  • OT

    OT
    19 минут назад

    Вы только всмотритесь. Ка-а-акая формальность! Ка-акой бюрократизм! Мелюков подал документы на лично свое место. Раз подал документы, то значит именно формальностью это воспринимает. Суперголова.

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