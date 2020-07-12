Станислав Мелюков подал документы на участие в выборах главы Белогорска

«Из новостей сегодня одна — с утра подал документы в избирком для регистрации кандидатом на должность главы, — оповестил своих подписчиков Станислав Мелюков

Ранее Мелюков не поддержал решении местных депутатов увеличить срок полномочий главы и горсовета с 4 до 5 лет. А также попросил белогорцев начать дискуссию о том, кто возглавит город после выборов в сентябре. Тогда, за 500 дней до окончания срока полномочий, глава Белогорска напомнил, что жители города трижды доверяли ему руководство городом — в октябре 2008 года, октябре 2012-го и сентябре 2016 года. «При вступлении в должность третий раз я объявил, что этот срок последний», — подчеркнул Станислав Юрьевич.

Позже состоялась личная встреча губернатора Амурской области Василия Орлова и мэра Белогрска, в ходе которой глава области попросил Станислава Мелюкова всё же выставить свою кандидатуру на выборах этой осенью. Выборы главы города Белогорска должны состояться 13 сентября.