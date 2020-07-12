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12июля
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сегодня, 14:20 0

Банки, в связи с кризисом, подняли пенсионерам лимиты по кредиткам

Банки, в связи с кризисом, подняли пенсионерам лимиты по кредиткам
Фото: discovered.com

На фоне пандемии коронавируса банки стали лояльнее относиться к россиянам старшего возраста, чем к молодежи.

При выдаче кредитных карт они повышали средний лимит доступных средств клиентам старше 60 лет, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сообщает РБК.

Так, в мае этого года средний размер лимита по кредитным картам держателей в возрасте 60–65 лет был выше 67 тыс. рублей, что является максимальной суммой за последний год. По сравнению с февралем показатель вырос на 11,2%. Для заемщиков старше 65 лет средний лимит по картам за тот же период вырос на 19%, до 65 тыс. рублей.

При этом наиболее экономически активные россияне ощутили уменьшение кредитного лимита на картах. Сильнее всего пострадали возрастные категории от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет. За три кризисных месяца у них снизился лимит по картам на 8,3% и 6,7% соответственно.

– Коронавирус нанёс наибольший ущерб малому бизнесу и сектору услуг, где преимущественно занята молодёжь. Это привело к увольнениям и резкому росту безработицы именно среди молодого населения. В то же время пенсионеры и население старшего возраста, которые получают пенсию или преимущественно трудоустроены в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, гораздо меньше подвержены риску потери дохода в текущей ситуации, — рассказал старший аналитик агентства Moody’s Семён Исаков.

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