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12июля
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сегодня, 12:59 0

Названа самая безопасная для путешествий страна

Названа самая безопасная для путешествий страна

Первый зампред Госдумы по образованию и науки и экс главный санитарный врач Геннадий Онищенко, считает, что самая безопасная страна для путешествий сейчас, это Китай.

«В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — пояснил он свое мнение.

По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае.

Депутат отметил, что можно рассматривать для отпуска и европейские страны, однако подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России».

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#отдых #туризм

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