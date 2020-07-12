Медикам выделили дополнительные средства на отпускные

Фото: ptoday.ru

Правительство выделило более 5 млрд рублей на выплату повышенных отпускных медикам, которые получали доплаты за работу с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

Речь идет о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорой помощи, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти. Выплаты будут учитываться при расчёте отпускных. Именно с этим связана необходимость дополнительного финансирования. Средства поступят из резервного фонда правительства. Более 4 млрд рублей получат регионы и ещё более 1 млрд – подведомственные медицинские организации, сообщает пресс-служба кабинета министров.

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#коронавирус #медицина #финансы

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