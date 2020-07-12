Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:25 0

В Райчихинске преобразится городской парк

В Райчихинске преобразится городской парк
Фото: amurobl.ru

Жители Райчихинска будут гулять по благоустроенному городскому парку. Центральную зону отдыха приводят в порядок благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Территорию парка в ходе рейтингового голосования выбрали сами амурчане.

Уже идёт демонтаж основания от старых аттракционов. Вместо них на территории парка установят новые лавочки и сцену, дорожки будут выложены тротуарной плиткой. Кроме этого, здесь появятся беседка, арки, урны и туалет.

Кроме общественной территории, в городе благоустраивают и три двора многоквартирных домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы. В одном из них работы уже завершились. В двух остальных асфальтируют въезды во двор, делают тротуары и освещение на фасаде дома. В двух дворах сделали систему водоотведения, сообщает портал правительства Амурской области

Просмотров всего: 81

#культура #отдых #Райчихинск

распечатать


В России и мире

Названа самая безопасная для путешествий страна
Общество 2

В Благовещенске заработали летние веранды
Культура 1

На выходных в Благовещенске заработает «Дом Котельникова»
Общество 7

Педагоги колледжа культуры не хотят отпускать своего директора
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь