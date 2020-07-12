В Райчихинске преобразится городской парк

Жители Райчихинска будут гулять по благоустроенному городскому парку. Центральную зону отдыха приводят в порядок благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда». Территорию парка в ходе рейтингового голосования выбрали сами амурчане.

Уже идёт демонтаж основания от старых аттракционов. Вместо них на территории парка установят новые лавочки и сцену, дорожки будут выложены тротуарной плиткой. Кроме этого, здесь появятся беседка, арки, урны и туалет.

Кроме общественной территории, в городе благоустраивают и три двора многоквартирных домов № 73 на улице Пономаренко, № 3 на улице Комсомольская и № 26 на улице Победы. В одном из них работы уже завершились. В двух остальных асфальтируют въезды во двор, делают тротуары и освещение на фасаде дома. В двух дворах сделали систему водоотведения, сообщает портал правительства Амурской области