В Амурской области аистята учатся вставать на крыло

— С 8 июля аистята начали вылетать с наших онлайн-гнёзд. Днем разлетаются по окрестным лугам, а вечером собираются опять в гнезде. Напомню, что вылупились они с 3 по 7 мая, то есть, на момент вылета им было 62-66 дней (2 месяца и 1 неделя). В прошлом году птенцы с этого гнезда встали на крыло 17-18 июля, так что этот год у аистов оказался ранним. Обычно после начала вылетов из гнезда аистята возвращаются на него еще на протяжении 40 дней, но могут и раньше на совсем покинуть родительский дом, — рассказал эколог.

С освоением нового и главного для птиц навыка — полёта, в гнёздах случаются и курьёзные ситуации.

— Прилетел родитель с рыбалки, а голодная детвора во дворе летает. Даже звать не пришлось, все ломанулись на обед. Вот только в суматохе не всем места в гнезде хватило, пятый птенец не поместился... В следующий раз будет расторопнее, — заметил Антон Сасин.