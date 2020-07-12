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В Амурской области аистята учатся вставать на крыло

Аистята, которые вывелись в этом году в Приамурье, научились летать. Об этом в своём Инстаграмм аккаунте рассказал эколог Антон Сасин.

— С 8 июля аистята начали вылетать с наших онлайн-гнёзд. Днем разлетаются по окрестным лугам, а вечером собираются опять в гнезде. Напомню, что вылупились они с 3 по 7 мая, то есть, на момент вылета им было 62-66 дней (2 месяца и 1 неделя). В прошлом году птенцы с этого гнезда встали на крыло 17-18 июля, так что этот год у аистов оказался ранним. Обычно после начала вылетов из гнезда аистята возвращаются на него еще на протяжении 40 дней, но могут и раньше на совсем покинуть родительский дом, — рассказал эколог.

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С 8 июля аистята начали вылетать с наших онлайн-гнезд. Днем разлетаются по окрестным лугам, а вечером собираются опять в гнезде. Напомню, что вылупились они с 3 по 7 мая, т.е. на момент вылета им было 62-66 дней (2 мес. +1 неделя). В прошлом году птенцы с этого гнезда встали на крыло 17-18 июля, так что этот год у аистов оказался ранним. Обычно после начала вылетов из гнезда аистята возвращаются на него еще на протяжении 40 дней, но могут и раньше на совсем покинуть родительский дом. #дальневосточныйаист #аист #амурскаяобласть #заказник #оопт #амурсоэс #амурскаяприрода #orientalstork #wwf

Публикация от Anton Sasin (@anton_160386)

С освоением нового и главного для птиц навыка — полёта, в гнёздах случаются и курьёзные ситуации.

— Прилетел родитель с рыбалки, а голодная детвора во дворе летает. Даже звать не пришлось, все ломанулись на обед. Вот только в суматохе не всем места в гнезде хватило, пятый птенец не поместился... В следующий раз будет расторопнее, — заметил Антон Сасин.

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#животные

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