Выбор читателей за 11 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 11 июля.

Российские банки зафиксировали рекордный рост объёма наличных денег у граждан. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, это говорит о возможной необходимости провести деноминацию рубля в 100 раз, пишет РИА ФАН.



Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по делу с задержанием губернатора Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», официальный представитель президента назвал Сергея Фургала действующим губернатором и попросил воздержаться от поспешных выводов.

В Амурской области по состоянию на 10 июля зарегистрировано ещё два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. В целом, с начала пандемии, COVID-19 унёс жизни 22 человек.



В Благовещенске воцарилось долгожданное лето. Дожди ушли, а им на смену пришёл настоящий ильский зной. Термометры всё чаще добираются до отметки в 30 градусов и нередко её пересекают. Горожане рассказали журналистам «Амур.инфо», как они спасаются от жары.