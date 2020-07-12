Выбор читателей за 11 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 11 июля.
В России предложили провести деноминацию рубля
Российские банки зафиксировали рекордный рост объёма наличных денег у граждан. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, это говорит о возможной необходимости провести деноминацию рубля в 100 раз, пишет РИА ФАН.
В Кремле прокомментировали задержание Сергея Фургала
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков обозначил позицию Кремля по делу с задержанием губернатора Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», официальный представитель президента назвал Сергея Фургала действующим губернатором и попросил воздержаться от поспешных выводов.
В Приамурье ещё два человека скончались от коронавируса
В Амурской области по состоянию на 10 июля зарегистрировано ещё два летальных исхода от заболевания коронавирусной инфекцией. В целом, с начала пандемии, COVID-19 унёс жизни 22 человек.
Жара в Благовещенске: как спастись от зноя
В Благовещенске воцарилось долгожданное лето. Дожди ушли, а им на смену пришёл настоящий ильский зной. Термометры всё чаще добираются до отметки в 30 градусов и нередко её пересекают. Горожане рассказали журналистам «Амур.инфо», как они спасаются от жары.
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