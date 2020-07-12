Гороскоп на 12 июля: Тельцы делите внимание детям, а у Весов день покаяния и прощения обид

Восход Солнца: 04:33

Заход Солнца: 20:37

Солнце в Раке.

Овен. Возможно, что начало новой недели будет отмечено сумбуром в чувствах и мыслях. В центре внимания этого дня — служебные проблемы. Но не стоит забывать о здоровье. Рекомендуется запланировать летний отдых. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху в домашней обстановке. Утро Овны встретят в пассивном режиме, но полениться и остаться в стороне от событий удастся лишь в первой половине дня. Вечер пробудит любопытство, усилит коммуникабельность и подвижность.

Телец. Этот день символизирует защиту интересов, выбор и достижение цели. Ваш внутренний мир может прийти в противоречие с объективной реальностью. Как никогда ранее, вам следует проявить терпение и выдержку. Вызов обществу может повлиять на ваше социальное и материальное положение. Рекомендуется сосредоточить свое внимание на детях. Если вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки, то конец недели может ослабить напряжение и снять большинство препятствий. Собственный дом и семейные отношения займут все ваше внимание. Самочувствие постепенно будет улучшаться. Уделите внимание детям.

Близнецы. Главное сегодня - сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Эта неделя обещает равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет. Опасный день. Вероятны мучительные головные боли, отравления, пожары. Возможны крупные финансовые потери. Во избежание неприятностей на работе никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Внимательнее отнеситесь к своим домочадцам. Не ссорьтесь по мелочам — ваше великодушие и терпение помогут сохранить покой и уют в семье.

Рак. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые перспективные планы, которые полностью изменят стиль и уровень работы, или вы получите предложение об участии в совместном проекте, сулящем неплохие денежные доходы. Принимайте решения самостоятельно, не советуясь с доверенными лицами, — положитесь на интуицию. Возможно, что сегодня ваша личная жизнь удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в вашем положении. Энергии у вас сейчас предостаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих.

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Лев. День может быть очень тяжелым. Для пожилых Львов перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует принять все меры предосторожности во избежание серьезных заболеваний. Личная жизнь у многих Львов сложится неудачно - у влюбленных и супругов вероятны серьезные ссоры, возможно взаимное охлаждение. Основной проблемой этого дня может стать кризисная финансовая ситуация. Многим Львам придется выплачивать старые долги и делать новые. Эта ситуация может затянуться надолго. Будьте бдительны, избегайте чрезмерных расходов, откажитесь от дорогих покупок. Возникшее смятение чувств будет способно повредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими.

Дева. Рецепт успеха для вас на этот день очень прост, и включает в себя бережное отношение к своему организму. Благоприятный день для активного отдыха, физических нагрузок и самого широкого общения. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. Гармония, спокойствие и великодушие будут способствовать успеху и процветанию. Помните, что ваше обаяние может творить чудеса.

Весы. Вам будет сложно воспринять нечто новое. Не подгоняйте себя, всем нужно время для адаптации, это естественно. День покаяния, прощения обид, очищения огнем. Вероятно, многие Весы почувствуют прилив энергии и с энтузиазмом возьмутся за все дела сразу. Умение найти верное решение проблем и упорство в достижении цели принесут успех. Звезды настолько благоприятствуют вам,что любые дела будут удаваться с первого раза. Благоприятный день для физических нагрузок, зачатия, лечения.

Скорпион. Стремления многих представителей вашего знака к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако сегодня не всё в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Неблагоприятный, опасный день. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний, категоричных суждений, двусмысленных шуток. Исключите употребление алкогольных напитков. Во второй половине дня вероятны плохие известия, связанные с предстоящей деятельностью.

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Стрелец. Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей. Вам просто необходимо пообщаться с теми, кто доброжелательно относится к вам. В результате у вас возрастет жизненный и творческий потенциал, усилится магнетизм и обаяние. Астрологи советуют вам тщательно планировать свою деятельность в этот день.

Козерог. Расположение планет по-прежнему неблагоприятно. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным — не исключены травмы, болезнь. Постарайтесь избегать ненужных контактов, отложите принятие важных решений. Новое знакомство сыграет в вашей жизни отрицательную роль. Используйте ситуацию в своих интересах, это поможет вам создать вокруг себя обстановку спокойствия и доверия. Сегодня Весам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение.

Водолей. Тяжелый и опасный день, неблагоприятный для активной деятельности. Следите за здоровьем - вероятно ухудшение состояния.Ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей. Возможно негативное влияние со стороны или плохое известие. Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. В любой деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать экспериментирования, к которому вас будут подталкивать обстоятельства. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность.

Рыбы. Этот день неблагоприятен для благополучного разрешения конфликтов, спорных вопросов или судебных дел — исход скорее всего будет для вас неутешительным. Взаимопонимание сегодня полностью отсутствует. Повышенные претензии к близкому человеку могут привести к скандалу. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки и развлечения — вот что вам сейчас нужнее всего. Будьте осторожны — эмоции сегодня трудно удержать в обыденном русле.

Астролог: Вальдемар Небоходцев