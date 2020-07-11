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11июля
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сегодня, 16:36 0

Жара в Благовещенске: как спастись от зноя

Жара в Благовещенске: как спастись от зноя
Фото: amur.info

В Благовещенске воцарилось долгожданное лето. Дожди ушли, а им на смену пришёл настоящий ильский зной. Термометры всё чаще добираются до отметки в 30 градусов и нередко её пересекают. Горожане рассказали журналистам «Амур.инфо», как они спасаются от жары.

Многих выручает, конечно, кондиционер. Но и посидеть дома, съездить на речку или пить больше холодной воды – тоже вариант.

— Не спасаюсь, вот иду и мучаюсь, скорее бы домой! - рассказала пожилая женщина.

На площади ОКЦ дети поделились своим секретом спасения от жары:

— Надо купаться в фонтане! Обливаться!

Фонтан на площади работает с перерывами.

— Сесяс насосы одохнут и он залаботает, - ответила очень маленькая благовещенка.

Пока фонтан «отдыхает» дети купаются в оставленных его струями лужах и радуются лету. Многие жители города работают под открытым небом.

— В теньке сижу, - говорит работник парка.

Продавец мороженого поделился с редакцией секретом:

— Грызу лед. Если холодильник размораживать, то он начинает дуть горячим воздухом, так что не размораживайте, ешьте.

(Амур.инфо предупреждает: если грызть лед, то может заболеть горло!).

У продавщицы кваса мы выведали её способ:

— Надо намочить тряпочку водой и обтереть ею лицо. А вообще, сижу под зонтиком всегда, - говорит женщина.

— Чтобы не получить перегрев нужно пить много воды, особенно холодной, - поделился работник аттракциона «Кузница счастья».

На набережной Благовещенска возле ротонды мы побеседовали с продавцом горячей кукурузы.

— Я утром пью полтаблетки аспирина, помогает от жары. В прошлом году молодой мальчик перегрелся, подошел к ларьку, я ему холодную кукурузу на голову положила и скорую вызвала, - поделилась Благовещенка.

Встретив молодожёнов, мы поинтересовались не помешала ли им такая жара праздновать свадьбу.

— Помешала, спасаемся только кондиционером в машине и в тени ротонды, ждём вечера, - говорит невеста с улыбкой.

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#жизнь #погода

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