Жара в Благовещенске: как спастись от зноя

Фото: amur.info

В Благовещенске воцарилось долгожданное лето. Дожди ушли, а им на смену пришёл настоящий ильский зной. Термометры всё чаще добираются до отметки в 30 градусов и нередко её пересекают. Горожане рассказали журналистам «Амур.инфо», как они спасаются от жары.

Многих выручает, конечно, кондиционер. Но и посидеть дома, съездить на речку или пить больше холодной воды – тоже вариант.



— Не спасаюсь, вот иду и мучаюсь, скорее бы домой! - рассказала пожилая женщина.

На площади ОКЦ дети поделились своим секретом спасения от жары:

— Надо купаться в фонтане! Обливаться!



Фонтан на площади работает с перерывами.



— Сесяс насосы одохнут и он залаботает, - ответила очень маленькая благовещенка.

Пока фонтан «отдыхает» дети купаются в оставленных его струями лужах и радуются лету. Многие жители города работают под открытым небом.



— В теньке сижу, - говорит работник парка.



Продавец мороженого поделился с редакцией секретом:



— Грызу лед. Если холодильник размораживать, то он начинает дуть горячим воздухом, так что не размораживайте, ешьте.



(Амур.инфо предупреждает: если грызть лед, то может заболеть горло!).

У продавщицы кваса мы выведали её способ:



— Надо намочить тряпочку водой и обтереть ею лицо. А вообще, сижу под зонтиком всегда, - говорит женщина.



— Чтобы не получить перегрев нужно пить много воды, особенно холодной, - поделился работник аттракциона «Кузница счастья».



На набережной Благовещенска возле ротонды мы побеседовали с продавцом горячей кукурузы.

— Я утром пью полтаблетки аспирина, помогает от жары. В прошлом году молодой мальчик перегрелся, подошел к ларьку, я ему холодную кукурузу на голову положила и скорую вызвала, - поделилась Благовещенка.

Встретив молодожёнов, мы поинтересовались не помешала ли им такая жара праздновать свадьбу.



— Помешала, спасаемся только кондиционером в машине и в тени ротонды, ждём вечера, - говорит невеста с улыбкой.