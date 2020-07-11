Жара в Благовещенске: как спастись от зноя
В Благовещенске воцарилось долгожданное лето. Дожди ушли, а им на смену пришёл настоящий ильский зной. Термометры всё чаще добираются до отметки в 30 градусов и нередко её пересекают. Горожане рассказали журналистам «Амур.инфо», как они спасаются от жары.
Многих выручает, конечно, кондиционер. Но и посидеть дома, съездить на речку или пить больше холодной воды – тоже вариант.
— Не спасаюсь, вот иду и мучаюсь, скорее бы домой! - рассказала пожилая женщина.
На площади ОКЦ дети поделились своим секретом спасения от жары:
— Надо купаться в фонтане! Обливаться!
Фонтан на площади работает с перерывами.
— Сесяс насосы одохнут и он залаботает, - ответила очень маленькая благовещенка.
Пока фонтан «отдыхает» дети купаются в оставленных его струями лужах и радуются лету. Многие жители города работают под открытым небом.
— В теньке сижу, - говорит работник парка.
Продавец мороженого поделился с редакцией секретом:
— Грызу лед. Если холодильник размораживать, то он начинает дуть горячим воздухом, так что не размораживайте, ешьте.
(Амур.инфо предупреждает: если грызть лед, то может заболеть горло!).
У продавщицы кваса мы выведали её способ:
— Надо намочить тряпочку водой и обтереть ею лицо. А вообще, сижу под зонтиком всегда, - говорит женщина.
— Чтобы не получить перегрев нужно пить много воды, особенно холодной, - поделился работник аттракциона «Кузница счастья».
На набережной Благовещенска возле ротонды мы побеседовали с продавцом горячей кукурузы.
— Я утром пью полтаблетки аспирина, помогает от жары. В прошлом году молодой мальчик перегрелся, подошел к ларьку, я ему холодную кукурузу на голову положила и скорую вызвала, - поделилась Благовещенка.
Встретив молодожёнов, мы поинтересовались не помешала ли им такая жара праздновать свадьбу.
— Помешала, спасаемся только кондиционером в машине и в тени ротонды, ждём вечера, - говорит невеста с улыбкой.
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