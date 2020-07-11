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11июля
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сегодня, 16:31 0

В Амурской области зарегистрировано 38 новых заражений коронавирусом

В Амурской области зарегистрировано 38 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 057 заражений COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

В Свободном зарегистрировано 17 новых случаев, в Благовещенске – 12, по два в Прогрессе и Тамбовском районе, по одному в Белогорске, Тынде, Шимановске, Свободненском и Тындинском районах.

В половине случаев вирус вызвал пневмонию. Симптомы ОРВИ наблюдаются у 37,7 % пациентов, в бессимптомной форме заболевание проходит в 12.3 % случаев.

1 766 человек были в контакте с заболевшими. На самоизоляции находятся 1 753 человека.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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