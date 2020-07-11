Супружескую пару, которую подозревают в убийстве девочки на Сахалине, заключили под стражу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Сахалинские следователи задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки. Ими оказались семейная пара без определённого места жительства: 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина.



Ранее следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось, что по факту безвестного исчезновения 8-летней девочки возбуждено уголовное дело. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района.

Задержанным предъявлено обвинение. Женщина обвиняется в похищении девочки. Мужчине предъявлены обвинения по статьям «убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».



По ходатайству следствия, 11 июля Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственный комитет Российской Федерации по Сахалинской области.