В России предложили провести деноминацию рубля

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По мнению специалиста, разумно будет вернуть в стране копейки. Деноминация должна дать возможность на них что-то покупать. Например, бутылка воды может стоить 50 копеек.



Сейчас активно переходят на «наличку» уже не граждане, а представители юрлиц. Это свидетельствует о росте наличных расчетов, развитии «серой» экономики.



— Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше, чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации, — считает Разуваев.



При этом курс доллара в случае деноминации стоил бы как в СССР: 60-70 копеек, сообщает радио Sputnik.