Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость
сегодня, 14:52 1

В России предложили провести деноминацию рубля

В России предложили провести деноминацию рубля
Фото: pixabay.com

Российские банки зафиксировали рекордный рост объёма наличных денег у граждан. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, это говорит о возможной необходимости провести деноминацию рубля в 100 раз, пишет РИА ФАН.

По мнению специалиста, разумно будет вернуть в стране копейки. Деноминация должна дать возможность на них что-то покупать. Например, бутылка воды может стоить 50 копеек.

Сейчас активно переходят на «наличку» уже не граждане, а представители юрлиц. Это свидетельствует о росте наличных расчетов, развитии «серой» экономики.

— Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше, чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации, — считает Разуваев.

При этом курс доллара в случае деноминации стоил бы как в СССР: 60-70 копеек, сообщает радио Sputnik.

Просмотров всего: 109

#экономика

распечатать


Экономика 30

Василий Орлов: «Амурская область вошла в ТОП-30 нацрейтинга инвестиционного климата»
В России и мире 2

Стоимость мобильной связи может подорожать до конца года

вчера, 13:11
Экономика 3

Благовещенск и Свободный стали лидерами по темпам развития
В России и мире

В сентябре в России сократится минимальное пособие по безработице

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Вета007

    Вета007
    3 минуты назад

    С ума посходили... Народ и так на нервах, а они еще игры с рублем мутят...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь