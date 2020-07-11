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11июля
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В Сковородине появится пешеходный фонтан

В Сковородине появится пешеходный фонтан
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Сковородине преобразится площадь с бюстом Героя Советского Союза Г.И. Сурнина. Здесь идет установка пешеходного фонтана. Позже рядом начнут укладывать тротуарную плитку и делать уличное освещение. На благоустройство города потратят 8,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

В прошлом году на реализацию нацпроекта городу было выделено более 5 миллионов рублей. На эти средства на городской площади установили лавочки, сделали автобусную остановку, уложили тротуарную плитку и сделали уличное освещение.

В ходе нацпроекта «Жильё и городская среда» в области в прошлом году благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов. На региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, было выделено 276 миллионов рублей.

Деньги были направлены на благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и дворовых территорий.

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#Сковородино #строительство

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