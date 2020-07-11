Житель Серышевского района перевёл себе 20 тысяч с чужой карты
Жителя села Большая Сазанка Серышевского района признали виновным в хищении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина перевёл себе с чужой карты 20 с половиной тысяч рублей.
Похитить деньги злоумышленнику удалось с помощью телефона. Мужчина воспользовался услугой банковского перевода между счетами.
Приговором Серышевского районного суда мужчина признан виновным. Суд назначил похитителю два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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