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сегодня, 13:34 1

Житель Серышевского района перевёл себе 20 тысяч с чужой карты

Житель Серышевского района перевёл себе 20 тысяч с чужой карты
Фото: pixabay.com

Жителя села Большая Сазанка Серышевского района признали виновным в хищении. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина перевёл себе с чужой карты 20 с половиной тысяч рублей.

Похитить деньги злоумышленнику удалось с помощью телефона. Мужчина воспользовался услугой банковского перевода между счетами.

Приговором Серышевского районного суда мужчина признан виновным. Суд назначил похитителю два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Сказочный д......)

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