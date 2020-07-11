На Восточный прибыли первые части стартового стола «Ангары»

Фото: www.instagram.com/cosmodrom_vostochny/

На космодром Восточный из Северодвинска прибыли первые железнодорожные платформы с составными частями пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара». Всего для перевозки некрупных частей сооружения задействуют около 40 железнодорожных платформ. Три из них уже находятся на космодроме, остальные отправят с 20 июля по 30 августа 2020 года, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Специалисты космического центра выгрузили секции на промышленной строительно-эксплуатационной базе космодрома. Вес каждой секции стартового стола составляет более 50 тонн.

Уже 11 июля в Северодвинске начнётся погрузка крупногабаритных составных частей пускового стола космического ракетного комплекса «Ангара» на судно «Баренц». Суммарно их вес составит около 400 тонн. На 15-16 июля намечена погрузка корпуса вакуумной установки массой около 300 тонн. Отправка судна запланирована на 17 июля из порта ЦС «Звездочка».

Крупногабаритные конструкции будут доставлены на космодром по Северному морскому пути. Стартовав в Северодвинске, гигантский пусковой стол проследует на судне через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и 15-20 августа 2020 года войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный.

Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома в середине сентября этого года. Напомним, что его строительство и испытания были завершены в середине июня.