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11июля
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В Приамурье проверили торговые точки и работу общепита

В Приамурье проверили торговые точки и работу общепита
Фото: pixabay.com

В Приамурье продолжают проверять, как на объектах питания, торговли, в парках и общественном транспорте соблюдаются противоэпидемические меры. Сотрудники минэкономразвития за две недели проверили 90 организаций. Как сообщает пресс-служба правительства региона, чаще всего нарушения касались некорректного ношения масок и отсутствия дезинфицирующих средств.

– Отмечается снижение числа несущественных нарушений. В то же время на одного предпринимателя из Благовещенска был составлен протокол о грубейшем нарушении правил», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Проверки предпринимателей проводились и сотрудниками Роспотребнадзора региона.

– Проведенные в Благовещенске рейды по паркам, фитнес-центрам и общественному транспорту показали ряд нарушений. Из 10 посещенных фитнес-центров в трех отсутствовали дезинфектанты и не проводилась термометрия сотрудников. В общественном транспорте отмечались случаи нарушения масочного режима водителями и пассажирами», – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Также несоблюдение масочного режима на общественном транспорте было зафиксировано в городе Свободный.

За прошедшую неделю была проверена работа аттракционов в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее. По словам Ольги Кургановой, ситуация по паркам остается стабильной. Предпринимателям напомнили о соблюдении дистанции между посетителями.

Проверили специалисты и работу малоконтактных физкультурно-оздоровительных смен, которые начали работу в Благовещенске со 2 июля. Серьезных нарушений выявлено не было.

– Мероприятия по контролю ослаблять нельзя. Каждый глава на местах несет личную ответственность по соблюдению ограничительных мер на территориях. Ситуация заслуживает самого пристального внимания», – сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Напомним, с 10 июля в Благовещенске по распоряжению губернатора Василия Орлова открылись летние кафе при стационарных заведениях.

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#здоровье #коронавирус

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